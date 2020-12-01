الأهلي يقترب من كأس مصر بعد تغلبه على الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

تغلب النادي الأهلي على الإتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف . ليصعد لنهائي الكأس في لقاء يترقبه جمهور الكرة وذلك أمام طلائع الجيش الذي هزم الزمالك وأطاح به من نصف النهائي .

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