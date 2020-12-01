شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات حاسمة لـ"VAR" بقيادة طارق مجدى فى لقاء الزمالك والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * طلائع الجيش

المسابقة : الدور نصف النهائي من كأس مصر

الملعب : استاد برج العرب

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح طلائع الجيش

حكم المباراة : محمود البنا

المساعد الأول : تحسين أبو السادات

المساعد الثاني : أحمد حسام طه

الحكم الرابع : هشام الفلال

حكام الـVAR : طارق مجدى، أحمد جمال

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود البنا

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة صعبة المستوى نتيجة كثرة الأحداث بها ورغبة كل الفريقين فى الفوز والتأهل إلى النهائى كان هناك تعاون مثمر بين طاقم الـVAR بقيادة طارق مجدى والحكم محمود البنا وكانت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 11 يسجل الزمالك الهدف الأول له ولكن بعد مراجعة ال VAR للهدف يتبين وجود لاعب الزمالك أوناجم فى موقف تسلل قبل أن يستلم الكرة ويودعها الشباك وبالتالى قرار صحيح بإلغاء الهدف.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 52 ودخول بتهور من لاعب طلائع الجيش فرانك ستيفن المتحصل سابقا على إنذار على لاعب الزمالك أشرف روقه وبالتالى كان يجب على البنا أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية والكارت الأحمر للاعب وهو لم يحدث.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 77 دخول بتهور من مدافع الزمالك محمود علاء المتحصل سابقا على إنذار على مهاجم طلائع الجيش وكان يجب على البنا اشهار البطاقة الصفراء الثانية لمحمود علاء ومن ثم الكارت الأحمر وهو ما لم يحدث أيضًا.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 79 يدخل لاعب الزمالك أسامة فيصل داخل منطقة جزاء الجيش ويسقط مطالبا بركلة جزاء ومن ثم يحستبها البنا مع الأخذ فى الاعتبار أنه كان بعيدًا عن مكان المخالفة، الـVAR بقيادة طارق مجدى يطالب البنا بالمراجعة ولقطات الفيديو توضح عدم وجود أى تلامس بين لاعب الزمالك ولاعب الجيش ومن ثم يعود البنا ويقوم بإلغاء ركلة الجزاء واستدعاء ممتاز من الـVAR.

الحالة الخامسة: سقوط للاعب الجيش أحمد سمير بعد عرقلته من مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء، البنا قريب من المخالفة ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لا غبار عليها نتيجة العرقلة الواضحة للاعب وقرار صحيح من البنا.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام وتنوع أسلوب الجرى،

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم البنا عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 23, 56, 78.

العقوبات الانضباطية: أنذر البنا من طلائع الجيش فرانك ستيفن فى الدقيقة 48 للتهور وعمرو مرعى فى الدقيقة 112 لخلع التيشرت وكان يجب على البنا أن يعطي فرنك ستيفن الانذار الثانى والكارت الاحمر فى الدقيقة 52 للتهور أيضا، ومن الزمالك أنذر كلا من طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو فى الدقائق 49, 59, 61, 96 وذلك لتعطيل الهجوم الواعد والتهور والاعتراض وكان يجب على البنا أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الكارت الاحمر للاعب محمود علاء فى الدقيقة 77 للدخول بتهور.

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول: كان يجب عليه أن يشير على مخالفة تسلل فى لقطة الهدف الاول لصالح الزمالك فى الدقيقة 11 وسمح باستمرار اللعب فى الدقيقة 24 وأشار على حالات التسلل فى الدقيقة 44 وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 54, 71.

المساعد الثانى: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 44 وأشار على حالات التسلل فى الدقائق 91, 111.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل ممتاز لل VAR فى الدقائق 11, 79 حين ألغى هدف الزمالك بداعى التسلل وألغى ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك.