شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعلق على أدائه في دورى أبطال أفريقيا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" لنجم النادى الأهلى حسين الشحات، أثناء تعليقه على هدف له وفرصة الضائعة في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي فاز بها الأهلى بعد هزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ونشر كاف، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو"، وعلق قائلاً: "حسين الشحات اللي هو أنا الجمهور يبحث عن اللحظات التاريخية بأصوات أكبر عدد من المعلقين، هُنا صاحب اللقطة نفسها".



حسين الشحات

وكان أعترف حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بتفوق الزمالك فى شوط المباراة الأول من مواجهة نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة الماضية، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 2 / 1 وحصد لقب بطل أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

أوضح الشحات خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" أن الزمالك كان الأفضل فى الشوط الأول من المباراة، إلا أن الأهلى استعاد توازنه فى الشوط الثانى ونجحنا فى تسجل الهدف القاتل لإقتناص الأميرة السمراء.

وتوقع حسين الشحات مواجهة الزمالك مرة أخرى فى نهائى كأس مصر، حيث سيلتقى الأهلى فى الدور قبل النهائى مع الاتحاد السكندرى، وسيواجه الزمالك طلائع الجيش، على أن تقام مباراة النهائى بين المتأهلين يوم 5 ديسمبر.