شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف يتعاقد مع محمد جمال لقيادة الفريق فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة تليفونات بنى سويف مع محمد جمال المدير الفنى السابق لوادى دجلة لقيادة الفريق فنيا خلال الموسم الحالى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ويأمل محمد جمال فى تقديم مردود جيد مع الفريق فى مباراته غدًا أمام ديروط فى الجولة الثانية للمجموعة بالرغم من أن مسئولي التليفونات تعاقدوا مع المدير الفنى قبل بداية الدورى بأيام قليلة نظرا للأنباء التى ترددت قبل انطلاق المسابقة بنية الإدارة فى تجميد النشاط الكروى بالنادى بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية للصرف على الفريق الكروى.

من ناحية أخرى شهدت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى العديد من المفاجآت، حيث فاز الشرقية للدخان على بنى سويف بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى بعد صعوده من الدرجة الثالثة للثانية بعدما نجح فى تحويل تأخره بالشوط الأول بهدف مقابل للاشئ إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الشوط الثانى ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز بترول أسيوط على كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ، وشبان قنا على أسمنت أسيوط بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى نجح فيه سمسطا فى تحقيق فوز عريض بثلاثية على طهطا ، بينما تعادل الأومنيوم مع الإعلاميين بهدف لمثله ، وفوز سوهاج على ديروط بهدف مقابل للاشئ ، والمنيا على قنا بهدفين مقابل هدف .

بهذه النتائج يحتل مركز شباب سمسطا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط يليه المنيا بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، ثم بترول أسيوط.