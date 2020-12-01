شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الزمالك المُفضلة.. حلم الكأس الـ 28 يضيع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار الثقيل، تغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

الزمالك يودع كأس مصر تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق. يشار إلى أن الأبيض بطل آخر نسختين من البطولة 2018 و2019 ، وقبل الطلائع كان آخر مرة ذاق الهزيمة بالكأس منذ 3 سنوات وتحديًدا فى 8 أغسطس 2017 أمام المصرى بنتيجة 2-1.

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