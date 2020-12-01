شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه طلائع الجيش في السوبر ونهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت مواجهة فريق النادي الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.