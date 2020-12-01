حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء، 1/ 12/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة جاء فى الحصاد، طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى، الجنايني وجمال وسحر يديرون اتحاد الكرة بعد اعتذار فضل وعبد الله، وبيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. وقيد أحمد فتحى ورمضان صبحى. طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى ممر شرفي من لاعبي الاتحاد لنجوم الأهلي بعد الفوز بأفريقيا.. فيديو الجنايني وجمال وسحر يديرون اتحاد الكرة بعد اعتذار فضل وعبد الله الإسماعيلى والاتحاد والمقاصة ونادٍ تشيكى يطلبون الشيخ بعد الرحيل عن الأهلى بيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. وقيد أحمد فتحى ورمضان صبحى رسميا.. فيفا يمد عمل اللجنة الخماسية إلى 31 يناير وتقليصها لـ3 أعضاء أشرف قاسم يكشف حقيقة مديونية الزمالك وأزمة القيد ويؤكد: أكملنا عدد الأجانب الأندية ترفض خصم النقاط حال تأخر سداد الغرامات فى الدورى الجديد الأهلى يواصل محاولات ضم سيرينو واللاعب يقترب من الأحمر فى الشتاء

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