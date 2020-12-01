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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء، 1/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة جاء فى الحصاد، طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى، الجنايني وجمال وسحر يديرون اتحاد الكرة بعد اعتذار فضل وعبد الله، وبيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. وقيد أحمد فتحى ورمضان صبحى.

 

طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى

طلائع الجيش يطيح بالزمالك من كأس مصر بثلاثية ويتأهل إلى النهائى

 

ممر شرفي من لاعبي الاتحاد لنجوم الأهلي بعد الفوز بأفريقيا.. فيديو

ممر شرفي من لاعبي الاتحاد لنجوم الأهلي بعد الفوز بأفريقيا.. فيديو

 

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الجنايني وجمال وسحر يديرون اتحاد الكرة بعد اعتذار فضل وعبد الله

 

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