شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني للأهلي فى شباك الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز حمدي فتحي، الهدف الثاني للأهلي في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 88 خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – جيرالدو، ويقود مروان محسن الهجوم ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

ويوجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر على أن يواجه الفائز طلائع الجيش في المباراة النهائية يوم السبت المقبل بعد تخطي الأخير عقبة الزمالك بالفوز عليه في الدور نصف النهائي 3/1.