شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يهدر فرصة التعادل للأهلي أمام الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر طاهر محمد طاهر فرصة خطيرة للنادي الأهلي بالدقيقة 46 أمام الاتحاد السكندري، بعد تلقيه عرضية متقنة إلا أنه سدد الكرة فوق القائم، خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب السويس ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ليستمر تقدم زعيم الثغر بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – جيرالدو، ويقود مروان محسن الهجوم ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

ويوجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر على أن يواجه الفائز طلائع الجيش في المباراة النهائية يوم السبت المقبل بعد تخطي الأخير عقبة الزمالك بالفوز عليه في الدور نصف النهائي 3/1.