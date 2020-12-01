شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..تعادل بين الاهلي والاتحاد السكندري بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر أصبحت النتيجة هي تقدم الاتحاد هي التعادل بهدف لمثله.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

فيما يلعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندرى منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع طلائع الجيش السبت المقبل في نهائي الكاس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور نصف النهائي للكاس بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف منذ قليل.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكرا بهدف تحقيق هدف مبكر وحاول استغلال فارق الأمكانيات لصالح لاعبيه ولعب على الأطراف عن طريق جيرالدو من الشمال والشحات من اليمين مع تحركات قفشة من الخلف.

أول خطورة الاتحاد جاءت في الدقية التاسعة مم تسدية قوية لكريم يحيى تصدى لها الشناوي بثبات بعدها ضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة رائعة من الشحات لكنه أهدرها بغرابة خارج الشباك وعاد كريم يحيي وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدًا عن شباك الشناوي أيضاً.

تراجع أداء الأهلي بشكل غريب وترك منتصف الملعب للأتحاد الذي ضغط ونجح رزاق سيسيه في تسجيل هدف زعيم الثغر الأول في الدقيقة 35 من جملة جيدة وسط "سرحان" مدافعي الأهلي وبعده الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدا الأهلي الشوط الثامي بنزول صلاح محسن وطاهر محمد طاهر على حساب جيرالدو ومروان محسن وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة مُحققة للتسجيل بعدما تلقي تمريرة جيدة من الشحات سددها بغرابة بعيداً عن الشباك كما فعل مروان محسن في الشوط الأول.

واصل الأهلي الضغط لكن بعشوائية ودون تركيز فيما تمثلت خطورة للاتحاد من خلال الهجمات المرتدة وسقط رزاق سيسيه في الدقيقة 60 ولجأ الحكم محمد معروف لتقنية الفار لتحديد هل كان السقوط داخل منقطة الجزاء أم خارجها وتم احتساب الكرة ضربة حرة مباشرة للاتحاد.

استحوذ الأهلي على مجريات المباراة وضغط بكل قوة ونجح محمد مجدي قفشة في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 72 من تمريرة سحرية من على معلول وسددها قفشة في شباك زعيم الثغر.