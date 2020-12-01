شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: توديع الزمالك للكأس بسبب آثار الهزيمة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن سبب خسارة مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت بسبب عدم نجاح لاعبى الفريق فى الخروج من آثار خسارة نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى النهائى الإفريقى الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أضاف أشرف قاسم فى تصريحاته عقب المباراة أن تأثر لاعبى الزمالك كان واضحًا جدًا فى مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن الأداء الذى ظهروا به فى مباراة الطلائع لم يكن متوقعًا فى ظل امتلاكهم قدرات فنيه عالية.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".