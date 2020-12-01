شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى بعد التأهل لنهائى الكأس: لعبنا مباراة جيدة وأغلقنا المساحات على لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق العشرى المدير الفني لنادى طلائع الجيش، إنه يحمد الله على التأهل لنهائى كأس مصر، مؤكدًا أن هذا ما يليق باسم المؤسسة، مشيرًا إلى أن هناك طموحا فى أن نواصل المشوار ونفوز باللقب يوم السبت المقبل.

وأضاف المدير الفني لنادى طلائع الجيش، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج كلمة أخيرة، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON E، أن هذه بطولة مصغرة لا يفرق فيها اسم النادى، وأن الأولاد استجابوا لما قاله لهم، وظهر هذا تكتيكيًا داخل الملعب، وأن اللاعبين أغلقوا جميع المساحات أمامهم، وكذلك الإغلاق على العناصر المؤثرة على نادى الزمالك، وأن الأهداف التى أحرزها اللاعبون كانت جيدة إلى حد ما.

وأشار طارق العشرى، إلى أن لاعبو طلائع الجيش أدوا مباراة عالية جدًا أمام نادى كبير مثل نادى الزمالك، مؤكدًا أنه يتمنى رفع كأس البطولة لوضع أسم المؤسسة العريقة فى قائمة المتوجين باللقب.

وأكد طارق العشرى المدير الفني لنادى طلائع الجيش، على أنه تأكد بالفوز فى مباراة نادى الزمالك بعد الهدف الثالث الذى أحرزه عمرو مرعى لاعب الفريق فى الأشواط الإضافية.