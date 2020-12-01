بالصور.. أفشة يواصل تسديداته بهدف رائع في الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أحرز محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، هدف التعادل لفريقه في شباك الاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر. وسجل أفشة هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما قابل تمريرة علي معلول بتسديدة قوية سكنت شباك عماد السيد حارس مرمى الاتحاد. وواصل أفشة تسديداته القوية، بعدما أحرز هدف الفوز في لقاء فريقه أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أوروبا. جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، سيقابل فريق طلائع الجيش في نهائي كأس مصر المقرر إقامته في 5 ديسمبر الجاري.

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