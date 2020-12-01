أشرف قاسم يعلق على إقصاء الزمالك من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن آثار إخفاق الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا كانت وراء إقصائه من كأس مصر.

وفجّر طلائع الجيش مفاجأة كبيرة وأطاح بالزمالك حامل اللقب من المربع الذهبي؛ لبطولة كأس مصر بالفوز عليه 3-1 مساء الثلاثاء ببربج العرب في الإسكندرية.

وقال أشرف قاسم، في تصريحات صحفية نقلها مراسل "الخليج 365": "سبب الخسارة أمام الطلائع يعود إلى أن اللاعبين لم يستطيعوا الخروج من آثار خسارة نهائي أفريقيا".

وأضاف: "أداء الزمالك في المباراة لم يكن متوقعًا".

وأتم قاسم قائلا: "سنعقد عدة جلسات لمناقشة تجديد عقود اللاعبين".