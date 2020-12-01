رسميًا .. الأهلي يواجه طلائع الحيش في نهائي كأس مصر والسوبر

تأهل فريقي الأهلي وطلائع الجيش رسميا لنهائي بطولة كأس مصر عقب تجاوهما مباراتي نصف النهائي مساء اليوم أمام كل من الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.
ومن المنتظر أن تتكرر مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الأهلي وطلائع الجيش، مرة أخري حيث تقرر أن يلتقي الفريقين في مباراة كأس السوبر المصري
وتنص اللائحة علي أن يلعب بطل مسابقة الدوري أمام بطل الكأس في مباراة السوبر، وحال تتويج فريق واحد بالبطولتين فيلعب أمام وصيف بطل الكأس.
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