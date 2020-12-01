نكشف سبب تأخر سفر الحضري لتونس لإتمام تعاقده مع النجم الساحلي

كشف مصدر مقرب من عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق سبب تأخر سفر لتونس لإتمام تعاقده مع النجم الساحلي.

قال المصدر لـ الوفد، بأن تأخر الحضري جاء لظروف عائلية، وهو ما جعله يؤخر سفره لتونس، لبضعة أيام، حيث كان من المقرر خلال الفترة الحالية السفر لتوقيع العقود مع نادي النجم الساحلي.

وتوصل النادي الساحلي مع الحضري لإتفاق بشأن توليه منصب مدرب حراس الفريق الكروي، لكن

بسبب ظروف مرض والدته الأخيرة، وحالتها الصحية، جعل قائد منتخب مصر السابق، يفضل تأخير السفر، لحين تحسن حالتها الصحية.

في نفس السياق، أكد مصدر بنادي النجم الساحلي لـ"الوفد"، بأن الإتفاق تم بين الطرفين، وأن النادي ينتظر وصول الحضري إلى تونس.

وسيكون الحضري، عند توقيعه للنجم الساحلي، ضمن الجهاز الفني للبرازيلي فييرا الذي أعلن النجم الساحلي، يوم

الأحد الماضي، وصوله إلى تونس، لتوقيع عقود تدريب الفريق الساحلي.

يذكر أن المدرب المساعد محمد علي نفخة، يشرف على تدريبات الفريق، منذ إقالة المدرب قيس الزواغي، عن تدريب الفريق في شهر مارس الماضي.

ودرب جورفان فيريرا العديد من الأندية العربية، والمصرية، من ضمنها الإسماعيلي ، وسموحة والزمالك، ومنتخب العراق الذي توج معه بكأس أمم آسيا عام ٢٠٠٧.

سيواجه النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية، الفريق الفائز من مباراة المقاولون العرب، وأرتا سولار الجيبوتي، من دور ٦٤، وكان المقاولون فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ١-صفر بجيبوتي.