تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تأجيل مباراة افتتاح الأسبوع الحادي عشر بين نيوكاسل وأستون فيلا المقررة الجمعة بسبب تبعات فيروس كورونا.



وأوضحت الرابطة أن نيوكاسل تقدم بطلب التأجيل بسبب ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في النادي الذي أدى إلى إغلاق مرافق التدريب وبالتالي لن يكون لدى لاعبيه فرصة الاستعداد جيداً للمواجهة.



وأشارت الرابطة إلى أنّ القرار اتخذ بالتشاور مع نيوكاسل وأستون فيلا ومجموعة من الجهات المختصة متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.



ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن أستون فيلا العاشر.



وكان مدرب نيوكاسل ستيف بروس ألغى الأحد حصة تدريبية للفريق بعدما تبلغ ثبوت إصابة أربعة لاعبين وأحد الموظفين في النادي بكوفيد-19.



وبحسب صحيفة "غارديان" قرر النادي إغلاق مركزه التدريبي تماماً، ولا يتوقع إعادة فتحه قبل الأربعاء على أحسن تقدير.



من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أيضاً أنه تم اكتشاف حالات إيجابية أخرى من الفحوصات التي وصلت نتائجها الاثنين.



وأشارت إلى أنه في حال استئناف التدريبات الأربعاء، فإن اللاعبين سيأتون ويغادرون مباشرة، من دون الدخول إلى المباني.



وعزل الفريق والموظفون في منازلهم، لكن الوضع أصبح صعباً لنيوكاسل المحروم أصلاً من خمسة لاعبين بسبب الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها على كريستال بالاس 2-0 الجمعة.



ووضعت السلطات قواعد صارمة تنص على أن تقام المباريات طالما أن الفريقين المتنافسين يستطيعان تقديم ما لا يقل عن 11 لاعباً وثلاثة بدلاء في اللوائح.

المصدر: وكالات