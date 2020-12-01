شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات بالجملة من «بيكهام» للتعاقد مع «جيرو» في ميامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن الإنجليزى ديفيد بيكهام نجم منتخب إنجلترا السابق ومالك نادى ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية يستعد لتقديم عرض مغرٍ للفرنسى أوليفييه جيرو لاعب تشيلسى الإنجليزى تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت الصحيفة إن بيكهام سوف يهدى جيرو شقة تبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه إسترلينى فى برج بورش ديزاين الفخم فى مدينة ميامى الذى يمتلك ليونيل ميسى نجم برشلونة طابقا كاملا به. أشارت الصحيفة إلى أن برج بورش ديزاين هو مبنى من 60 طابقًا يواجه البحر فى شاطئ صنى آيلز، وتضم شقة ميسى ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات وإطلالة على البحر، ومن المحتمل أن يتلقى جيرو شيئًا مشابهًا.

أضافت الصحيفة أنه من بين السكان المشهورين الآخرين الذين يعيشون هناك الملياردير المكسيكى كارلوس بيرالتا كوينتيرو ومغنى الراب بيردمان، ويستفيدون جميعًا من الميزة المدهشة لبرج بورش ديزاين وهى المصعد الذى يسمح بنقل السيارات مباشرة إلى كل طابق من منزل المالك.

كان فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى، قد أكد أنه يتمنى بقاء المهاجم الفرنسى أوليفييه جيرو مع النادى، لكنه لن يقف فى وجه الدولى الفرنسى إذا أراد الرحيل، حيث شارك جيرو فى 4 مباريات بالدورى كبديل هذا الموسم، ويفضل لامبارد الاعتماد على تيمو فيرنر وتامى أبراهام.

وقال لامبارد: «جيرو لاعب مهم جدًا فى الفريق، يرغب دائمًا فى اللعب، أرغب فى استمراره، تربطنى به علاقة طيبة، لو كان يشعر بأى شىء مختلف فإنه يسعدنى الحديث معه، سمعت تصريحات وكيل أعماله ولن أشغل نفسى بها، أتفهم رغبته فى اللعب لكنى أفكر دائمًا فى قوة التشكيل».