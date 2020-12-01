شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يحقق فوزاً تاريخياً على الزمالك وحامل اللقب يخرج من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد نادي طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 3-1 بعد وقت إضافي بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل 1-1.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة فريق الكرة بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وحازم امام و محمود علاء و محمد عبد الغني واسلام جابر في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفي محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك وحصل الفريق على ركلة حرة في وسط الملعب بعد تدخل قوي من عمرو جمال على طارق حامد .

وأرسل زيزو تمريرة بينية خلف المدافعين لمصطفى محمد ولكن أطول من اللازم وصلت للحارس محمد بسام في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية ومن لعبة طولية مررها روقا داخل المنطقة لأوناجم الذي استقبل الكرة جيدا وراوغ الدفاع وسددها يسارية متقنة في الشباك لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وحاول الجيش مبادلة الزمالك الهجمات والاعتماد على جانبي الملعب وانطلق زولا داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لعمرو جمال الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء فسددها الأخير بقوة ولكن تصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

ومرر محمود علاء كرة طولية من منتصف الملعب لأوناجم خلف المدافعين حاول الأخير السيطرة عليها ولكن خرجت الكرة خارج الملعب في الدقيقة 20 .

وأرسل طارق حامد تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء استقبلها محمود علاء بشكل رائع ثم سدد الكرة من فوق الحارس بسام ولكن مرت الكرة فوق العارضة خارج الملعب في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين .

ويرسل ناصر منسي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سمير بتسديدة مباشرة ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

طارق حامد أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء استقبلها محمود علاء بشكل رائع ثم سدد الكرة من فوق الحارس بسام ولكن مرت الكرة فوق العارضة خارج الملعب.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين ودفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من أوناجم لشعوره ببعض الآلام في العضلة الضامة.

ونجح الجيش في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة بعد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها أحمد سمير مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى وسكنت الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها .

عقب الهدف كثف الزمالك من محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة وسط تراجع لاعبي الجيش لتأمين المنطقة الدفاعية .

واستمرت محاولات الزمالك ومرر شيكابالا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الحكم المساعد يحتسب تسلل على شيكابالا .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول حصل خلالهما الزمالك على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الجيش يتصدى لها شيكابالا الذي سددها يسارية قوية متقنة في الزاوية اليسرى لمحمد بسام حارس الجيش معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك محاولاته الهجومية مبكرا من عمق الملعب وعلى الجانبين وسط تأمين دفاعي من الجيش والاعتماد على المرتدات.

وحاول مصطفى محمد المرور لكن تعرض لإعاقة من فرانك ستيفن في وسط الملعب وحصل لاعب الجيش على بطاقة صفراء .

ويسدد مصطفى محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

ويرد الجيش بهجمة وركلة حرة ينفذها أحمد سمير يسددها قوية تخرج أعلى مرمى جنش الى خارج الملعب .

ويواصل ستيفن تدخلاته القوية على لاعبي الزمالك ويحصل روقا على ركلة حرة في وسط الملعب بعدها يرد عمرو جمال بهجمة ويسددها ضعيفة تصل سهلة في يد جنش .

ويحصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 57 ترسل داخل منطقة جزاء طلائع الجيش يتصدى لها دفاع الجيش ويشتتها الى وسط الملعب بعدها تصل الكرة لزيزو الذي سددها أرضية من مسافة بعيدة تصل سهلة في يد محمد بسام حارس الجيش .

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد عبدالغني ومن قبلها كان هناك إنذار لمحمود علاء بسبب الاعتراض على أخطاء لاعبي الجيش .

وركلة حرة جديدة للجيش ينفذها أحمد سمير ويرسلها عرضية بإتجاه مرمى جنش يخرجها مصطفى محمد الى خارج الملعب ركنية لطلائع الجيش تمر بعدها بدون خطورة .

ودفع الجهاز الفني بأسامة فيصل بدلا من شيكابالا في الدقيقة 62 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

ويحصل الزمالك على ركنية جديدة ينفذها زيزو لكنها تصل لمحمد بسام دون خطورة ويواصل الزمالك محاولاته لكن دفاع الجيش يؤمن مرماه .

وفي الدقيقة 65 هجمة لطلائع الجيش بعد لمسة ولعبة بين احمد سمير وعمرو جمال ليسددها سمير بيسراه من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها جنش ببراعة وينقذ مرماه .

وهجمة للزمالك تصل عند زيزو يتوغل ويسدد بيمناه لكن كرته تخرج بعيدة عن مرمى محمد بسام الى خارج الملعب في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

ويرد الجيش بهجمة على حدود منطقة الزمالك عن طريق مهند لاشين الذي سددها أرضية ضعيفة مرت وارتدت من القائم الأيمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 75 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين بعدها تعود لاستئناف اللعب وسط محاولات من الجيش عن طريق سمير وناصر منسي لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك.

وانطلق أسامة فيصل داخل منطقة جزاء الجيش واستلم الكرة وتعرض لإعاقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه يتراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الفريقين وركز الجيش محاور لعبه في العمق عن طريق أحمد سمير وعمرو مرعي لكن بدون خطورة فيما حاول زيزو التوغل في دفاعات الجيش ومر من أكثر من لاعب لكن شتتها الدفاع في النهاية .

ويحصل الفريق على ركلة ركنية في الدقيقة 85 ينفذها زيزو تصل لبسام دون خطورة بعدها حاول لاعبو الجيش المرور من العمق لكن بدون خطورة .

وحاول لاعبو الجيش تهدئة اللعب في نهاية المباراة وسقط محمد بسام لتغيير الحذاء وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني حاول خلالها الزمالك بكرة طولية داخل المنطقة استقبلها مصطفى محمد لكن شتتها الدفاع بعدها حاول زيزو بكرة من الجانب الأيسر لكن ركلة حرة عليه ضد لاعب الجيش .

بعدها انطلق مصطفى فتحي بعرضية حاول عليها فيصل ومصطفى محمد لكنها مرت وتكتل دفاع الجيش ليبعد الخطورة .

وقبل نهاية المباراة سدد روقا كرة قوية يبعدها بسام بصعوبة لركنية لينقذ مرماه ويستمر ضغط الزمالك في اللحظات الأخيرة لكن يطلق الحكم صافرته لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليمتد اللقاء للوقت الإضافي على شوطين .

وفي الشوط الإضافي الأول انطلق الجيش مهاجما ومر عمرو مرعي داخل المنطقة ليسددها قوية وينقذها جنش ببراعة في الدقيقة 92 من عمر المباراة .

بعدها حاول أحمد سمير الانطلاق داخل منطقة الزمالك وتعرض لعرقلة من إسلام جابر ليحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الزمالك ينفذها أحمد سمير على يسار جنش في الشباك معلنا تقدم الجيش بهدفين لهدف في الدقيقة 94 من عمر المباراة .

وبعد الهدف حاول الزمالك وعرضية من الجانب الأيسر لم تجد متابع بعدها تدخل زيزو مع أحد لاعبي الجيش وحصل على بطاقة صفراء .

وكثف الزمالك من هجماته ومن عرضية من الجانب الأيمن مرت من الجميع وحاول عليها مصطفى محمد وأسامة فيصل لكنها مرت بعيدا وارتدت بعرضية جديدة من زيزو من الجانب الأيسر ارتطمت بمدافع الجيش وخرجت بعيدا وسط مطالبة من لاعبي الزمالك للحكم بمراجعة تقنية الفيديو .

واستمر ضغط الزمالك على الجيش الذي تراجع للدفاع لينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم الجيش بهدفين لهدف .

وفي الشوط الإضافي الثاني واصل لاعبو الزمالك اللعب على جانبي الملعب والعرضيات خاصة من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام لكن تفوق دفاع الجيش والحارس محمد بسام حال دون أي خطورة .

وحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد كرة مشتركة مع مصطفى فتحي يسددها زيزو قوية ترتطم بدفاعات الجيش ويطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم أشار لاستئناف اللعب .

بعدها توغل زيزو داخل المنطقة بعد بينية من أسامة فيصل لكن شتتها الدفاع بعدها كرة جديدة لزيزو لكنه كان في وضعية التسلل .

واعتمد الجيش على المرتدات ومن كرة خاطفة وتسديدة قوية يتصدى لها جنش وترتد ليكملها عمرو مرعي في المرمى مسجلا الهدف الثالث للجيش في الدقيقة 112 من عمر المباراة .

وحاول حازم إمام المرور داخل المنطقة من الجانب الأيمن شتتها الدفاع لركنية مرت عرضية حاول عليها علاء لكن لم تشكل خطورة في الدقيقة 116 من عمر المباراة .

ودفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من روقا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وحاول الفريق بهجمة للزمالك بعد تمريرة بينية تصل عند مصطفى محمد يسددها ضعيفة يتصدى لها محمد بسام ثم تصل عند زيزو يسددها قوية تصطدم بقدم أحد مدافعي الجيش وتخرج الى ركنية .

ومرت اللحظات الأخيرة بمحاولات زملكاوية لكن لم تشكل خطورة لينتهي اللقاء بفوز الجيش بثلاثة أهداف لهدف ويودع الزمالك البطولة التي يحمل لقبها .