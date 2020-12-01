شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتوج الفائزين في سباق رماح للهجن والان مع التفاصيل
وانطلقت منافسات اليوم الختامي بشوطين للماراثون عام (ثنايا، زمول)، حيث سجل «صايل» الأفضلية في الفترة الصباحية لمالكه سليمان سلامة الجهني، ضمن منافسات الشوط الثاني، فيما حققت «متعبة» المركز الأول في الشوط الأول ماراثون ثنايا حيل لصاحبها سليمان سلامة الجهني.
وفي الفترة المسائية، سجلت «جذابة» لمالكها عناد مفلح البلوي أفضل توقيت في الشوط الثالث، فيما حقق «الأدلم» المركز الأول في الشوط الأول للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء «شاهين» في المركز الأول للشوط الثاني لمالكه خالد عبدالله المري، وحلت «افتخار» في الأفضلية للشوط الرابع لمالكها نياف سليمان المغيري.
وفي السياق ذاته، كرم وزير الرياضة الفائزين في مسابقة النعيرية ورماح للمعلقين، حيث جاء في المركز الأول لمسابقة النعيرية علي فالح السحيمي، وحل ثانيًا سعد الشمري، وفي المركز الثالث رائد عايد الجهني، وفي مسابقة رماح جاء في المركز الأول عون جابر الهاجري، ثم خالد بدر العتيبي، وحل عبدالمجيد فليح العنزي في المركز الثالث.
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