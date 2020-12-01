مساعد مدرب ضمك يعلن إسلامه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الإيطالي أنجيلو بوزيتي الذي يعمل مساعدا للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري نورالدين بن زكي، أمس، اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه من أنجيلو إلى حسين. وعلى مدار السنوات الماضية، أعلن عدد من اللاعبين والمحترفين الأجانب في الدوري السعودي اعتناقهم الإسلام. وقدمت إدارة ضمك شكرها إلى المسؤولية الاجتماعية بالنادي ممثلة في فالح مسفر، وإلى مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة خميس مشيط. وقدمت إدارة ضمك شكرها إلى المسؤولية الاجتماعية بالنادي ممثلة في فالح مسفر، وإلى مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة خميس مشيط.

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