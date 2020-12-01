شكرا لقرائتكم خبر زيادة 7 كجم تهدد حمدالله بخصم 50% من راتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت إدارة نادي النصر إنذارا لمهاجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله بخصم 50% من راتبه الشهري (نحو 2.5 مليون ريال) نتيجة الزيادة المفرطة في وزنه، حيث زاد عن الفترة الماضية بنحو 7 كجم، وهو ما أثر على عطاء اللاعب في المباريات الأخيرة التي شارك فيها عقب تمتعه بإجازة في المغرب نهاية مشاركة الفريق بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بالدوحة.

من جهة ثانية، بات المغربي نورالدين أمرابط أول الراحلين عن صفوف الفريق، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة في يناير المقبل.

وحسب مصادر «مكة» فإن إدارة النصر لم تبد رغبة في تجديد التعاقد مع اللاعب، فيما سيكون بديله المهاجم البرازيلي بصفوف فريق جيانجسو الصيني أليكس تيكسيرا، على أن يتم التعاقد معه في فترة التسجيل الشتوية المقبلة، وهو نفس اللاعب الذي لاحقه الهلال لتسجيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يغلق المفاوضات معه بصفة نهائية.

على صعيد آخر قدم المتحدث الرسمي للنصر سعود الصرامي استقالته من مهمته دون أن يبدي الأسباب، إلا أن مصادر أشارت إلى أن أحد هذه الأسباب تولي حسين عبد الغني منصب المدير التنفيذي للنادي، فلكلاهما لا يتفقان في الكثير من وجهات النظر واختلفا خلال الفترة السابقة.