شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تحسم طرفي السوبر المصري بعد خروج الزمالك من الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مازن مروزق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه في حالة فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بدور الـ4 لكأس مصر فإن مباراة السوبر المصري ستقام بين الأهلي وطلائع الجيش بين دوري مباريات الدوري.

تابع مازن مرزوق في تصريحات لـ " اليوم السابع " اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري و بين بطل كأس مصر ، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري و الكأس ، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.