شكرا لقرائتكم طارق يحيى: اتخنقت من التصوير والإخراج والتحكيم ولاعب الجيش يستحق الطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحي نجم الزمالك السابق أنا اتخنقت من التصوير والإخراج بالاضافة إلى التحكيم الغريب فى كل مباراة.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ، على قناة الزمالك الحكم تغاضى عن طرد لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 5 من الشوط الثاني بعد عرقلة روقا ومن بعدها كانت ستتغير النتيجة لصالح الزمالك مضيفا معرفش التحكيم عامل ايه

وواصل حديثه قائلا الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام ومن قبلها فاز ببطولتين فى 5 أيام ولدينا فريق كرة جيد جدا ولا بد من الفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا الموسم المقبل أقل هدية للجمهور الابيض.

تغلب طلائع الجيش على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.