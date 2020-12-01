شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يزيد معاناة «البرتقالي» في 4 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف الوصل 3 نقاط غالية إلى رصيده بتغلبه 3-2 على مستضيفه عجمان الذي قدم أفضل مباراة له في دوري هذا الموسم لكنه تعرض للخسارة السادسة التي أبقته في مراكز المؤخرة.

وكان لافتاً ان الوصل لم يحتاج سوى إلى 4 دقائق للفوز بعدما رد على هدف عجمان بتسجيل ثلاثية من الدقيقة 38 حتى 41.

ودار جدل واسع حول صحة الهدف الثالث للوصل الذي سجله علي صالح، حيث رأى فريق عجمان أنه جاء من مخالفة صريحة، ورغم استدعاء حكام «الفار» حكم الساحة الذي راجع الحالة على الفيديو إلا أنه أصر على قراره ليرفع الوصل رصيده إلى 12 نقطة ويتجمد رصيد «البرتقالي» عند نقطتين.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان: «افتتحنا التسجيل وسجل علينا الوصل 3 أهداف خلال دقائق معدودة بسبب غفلة من المدافعين ولا أعرف سبباً لهذه الغفلة فقد كنا الأفضل في الملعب وكنا الأكثر خطورة».

من جانبه، قال أيمن الرمادي، مدرب عجمان: "النتيجة غير عادلة، وفريقي قدم مستوى جيد، ولا يستحق الخسارة، والوصل استثمر 10 دقائق فقط في الشوط الأول، وسجل أهدافه الثلاثة، مستفيدا من ارتباك واضح في خط الدفاع".

وتابع:عجمان بدأ في استعادة أدائه القوي، والجميع لاحظ ذلك في مبارياته الأخيرة، نتمنى فقط إكمال الصورة بالنتائج الجيدة للخروج بالفريق من وضعيته الصعبة الحالية.

من جهته اعتبر المدرب الوطني سالم ربيع مدرب الوصل أن فريقه حقق هدفه من المباراة وظفر بالنقاط كاملة وهو المطلوب.

وتابع:نجحنا في التمركز الجيد، والمحافظة على الفوز الثاني على التوالي، خرجنا بالمباراة إلى بر الأمان، وحصدنا 3 نقاط كاملة تحسن وضعيتنا في ترتيب الدوري.