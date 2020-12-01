شكرا لقرائتكم خبر عن علي صالح يكشف سر احتفاليته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

كشف الدولي الشاب علي صالح جناح نادي الوصل سبب اختلاف احتفالاته بالأهداف من مباراة إلى أخرى، وأكد أنه يتلقى أولاً المساعدة من زملائه في تسجيل الأهداف التي تعد ترجمة لجهود المجموعة، وتابع: أما بالنسبة لهدفي في شباك عجمان، فقد جاءت احتفاليته بالصدفة، وبعد الهدف صراحة لم أكن أعرف كيف سأحتفل، وقررت بعدها أن أحتفل بطريقة شاهدتها في لعبة «فيفا» في (البلاي ستيشن)؛ حيث استلقى على الأرض ووضع قدمه اليمنى على ركبة قدمه اليسرى وأخذ يحركها على الجهتين.

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