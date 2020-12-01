الملك المصري .. «محمد صلاح» يقود ليفربول أمام آياكس بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويقود النجم المصري محمد صلاح، هجوم الريدز ويعاونه ساديو ماني وديوجو جوتا، وخلفهم فينالدوم، وجونز، وهيندرسون في وسط الملعب.
ويبدأ المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: كيهلير
خط الدفاع: نيكو ويليامز – فابينيو – ماتيب – روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم– هيندرسون – جونز
خط الهجوم: ماني – جوتا – صلاح.
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