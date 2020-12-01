شكرا لقرائتكم خبر عن رفض الجلوس على الدكة.. سبب استبعاد عود من مباراة الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، عن أن استبعاد محمد عواد حارس مرمي الفريق من مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتي شهدت هزيمة الزمالك، يرجع إلى رفض عواد الجلوس على دكة البدلاء للحارس محمود جنش الذى بدأ المباراة.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.

أكد عمرو عبد السلام عقب المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية أن عواد رفض التواجد على دكة البدلاء وطلب المشاركة أساسياً ليتم إستبعاده من المباراة.