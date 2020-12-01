شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحصل على قميص أوباما فى الزمالك وأحداد يرتدى الرقم 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، على القميص رقم 11 فى المنافسات الجديدة لفريقه سواء المحلية والأفريقية بدلاً من يوسف أوباما الذى حصل على القميص رقم 14، وحصل المغربى حميد أحداد على القميص رقم 15 الذى تنازل عنه مصطفى محمد لارتداء رقم 11، بينما سيرتدى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الجديد للزمالك الرقم 24 وهو الرقم الذى ارتبط به جماهير الزمالك حيث كان يرتديه عبد الحليم على الهداف التاريخى للنادى بينما سيرتدى أحمد فتوح العائد للزمالك القميص رقم 29.

ةقام مسئولو الزمالك، بقيد 30 لاعبًا فى قائمته المحلية استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل سواء بخوض منافسات الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث يستعد الزمالك فى الوقت الحالى لخوض مواجهة طلائع الجيش التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، فى إطار دور نصف النهائى من منافسات كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك المحلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقة ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأوباما وأحمد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد وحميد أحداد وعمر السعيد.

كما قام مسئولو الزمالك، بقيد رزاق سيسيه فى القائمة المحلية وإعارته إلى الاتحاد السكندرى وبذلك يكون قامت إدارة الزمالك بقيد 30 لاعبا فى قائمته المحلية مع قيد تحت السن كلا من محمد صبحى وأحمد عيد بخلاف مجموعة الناشئين المتألقين مع الفريق فى الفترة الأخيرة وهم أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد بيسو وحاتم سكر وسيحق لنادى الزمالك ضم صفقات جديدة إلى قائمته المحلية من خلال عمليات الاستبدال حيث احتفظ بالخمس استبدالات الخاصة به.