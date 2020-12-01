شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحصل على الرقم التاريخى لنادى الزمالك رسميًا بارتداء القميص 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر ارتداء يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، الرقم 14 في الموسم المقبل مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى، وهو الرقم التاريخى لقلعة ميت عقبة الذى ارتداه أساطير النادى وعلى رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام، وسيرتدى أوباما، القميص 14، فى البطولات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد لأبناء ميت عقبة بعدما ارتداه فى الموسم المنقضى مصطفى فتحى فى المنافسات المحلية وأحمد عيد فى المنافسات الأفريقية.

قام مسئولو الزمالك، بقيد 30 لاعبًا فى قائمته المحلية استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل سواء بخوض منافسات الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث يستعد الزمالك فى الوقت الحالى لخوض مواجهة طلائع الجيش التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، فى إطار دور نصف النهائى من منافسات كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك المحلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقة ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأوباما وأحمد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد وحميد أحداد وعمر السعيد.

كما قام مسئولو الزمالك، بقيد رزاق سيسيه فى القائمة المحلية وإعارته إلى الاتحاد السكندرى وبذلك يكون قامت إدارة الزمالك بقيد 30 لاعبا فى قائمته المحلية مع قيد تحت السن كلا من محمد صبحى وأحمد عيد بخلاف مجموعة الناشئين المتألقين مع الفريق فى الفترة الأخيرة وهم أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد بيسو وحاتم سكر وسيحق لنادى الزمالك ضم صفقات جديدة إلى قائمته المحلية من خلال عمليات الاستبدال حيث احتفظ بالخمس استبدالات الخاصة به.