شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش في حالة خسارة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أنه حال فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بدور الـ4 لكأس مصر فإن مباراة السوبر المصري ستقام بين الأهلي و طلائع الجيش بين دوري مباريات الدوري، أما فى حالة تأهل الاتحاد السكندري لنهائى الكأس أمام الطلائع فالفائز منهما يواجه الأهلي فى السوبر.

تابع مازن مرزوق في تصريحات لـ"الخليج 365" اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري و بين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وبذلك ينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى النهائى.