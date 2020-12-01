كريم الطيب موهبة أسوان ينضم إلى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة نادي بيراميدز في التعاقد مع موهبة نادي أسوان، اللاعب كريم الطيب، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني مع رئيس نادي أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة، ويعد كريم الطيب أحد أهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية في الموسم الماضي وقدم مستويات قوية جعلته هدفًا لعديد الأندية. وكان نادى بيراميدز أعلن قائمته الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى. وجاءت القائمة المختارة 29 لاعبا وجاءت على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن. خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه. خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر. خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.

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