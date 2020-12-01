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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر، ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.
ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندرى منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال ألإريقيا.
ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع طلائع الجيش السبت المقبل في نهائي الكاس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور نصف النهائي للكاس بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف منذ قليل.
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