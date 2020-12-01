شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يهاجم حكم مباراة الزمالك والطلائع: تحكيم فاشل والكرة مش فاول أساسًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك الأسبق، هجومًا حادًا على حكم لقاء القلعة البيضاء مع طلائع الجيش، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، المقامة حاليًا على استاد برج العرب فى الإسكندرية، بعد احتسابه "فاول" لفريق طلائع الجيش أحرز منها هدفه الأول، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: "تحكيم فاشل.. الكرة مافيهاش أى حاجة.. مش فاول أساسا".





وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش، بالتعادل الإيجابى بهدف دون لمثله، وتقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".

وجاءت البداية بهجوم من طلائع الجيش وجاءت الفرصة الأخطر برأسية من ناصر منسى مرت بجوار مرمى جنش وفى الدقيقة 11 مرر زيزو الكرة إلى روقة الذى حولها بتمريرة رائعة إلى أوناجم الذى اخترق دفاع طلائع الجيش ونجح فى التسجيل بمرمى محمد بسام وبعد احتساب الحكم محمود البنا للهدف انتظر قرار تقنية الفيديو الذى جاء أن أوناجم كان متسللا وقت استلامه تمريرة روقة ليتم إلغاء الهدف.

وفى الدقيقة 18، توغل زولا داخل منطقة جزاء الزمالك ليمرر كرة رائعة إلى عمرو جمال الخالى من الرقابة ولكن نجح جنش فى التصدى لتسديدته لينقذ مرمى الفريق الأبيض من هدفا، ثم عاد الزمالك لمحاولاته الهجومية وسط سير المباراة بسجال بين الفريقان بحثا عن تسجيل هدف أول وفى الدقيقة 31، دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بمصطفى فتحى بعد شكوى المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، من إصابة فى العضلة الضامة فى الدقيقة 30.

وفى الدقيقة 35، احتسب الحكم محمود البنا، ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش على حدود منطقة جزاء الزمالك ليتقدم لها أحمد سمير لاعب الزمالك السابق والطلائع الحالى ونجح فى تحويلها داخل شباك الفريق الأبيض، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح شيكابالا فى خطف هدف التعادل للزمالك بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الطلائع.