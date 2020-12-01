شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. جمل فنية وتكتيكية وعودة عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، شمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، كما تطرق المران لتدريبات على كيفية خلق المساحات والتى من شأنها إرباك دفاع المنافسين، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.

وشهد المران مشاركة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى بالتدريبات، وكان اللاعب يعانى من إلتواء فى كاحل القدم اثناء تواجده ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى ليحصل بعدها على راحة، وخاض مجدى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب بجانب الغينى بيكيتى سيلفا.

وحرص لاعبو الإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى على الإحتفال بعيد ميلاد نادر رمضان لاعب الوسط عقب مران الفريق، وتم احضار تورتة وغناء مجموعة من الأهازيج، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .