قفشة ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام الاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل، فى نصف نهائى كأس مصر، جاء تشكيل الفريق على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو. خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن. ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندرى منتشياً بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية، التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الأحمر.

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