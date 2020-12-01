مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 01-12-2020 في دوري أبطال أوروبا

استعاد نادي بايرن ميونخ الألماني، خدمات أحد لاعبيه، بعد تعافيه من الإصابة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميونخ يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.
وبحسب الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، فإن لاعب الوسطالفرنسي، بونا سار، قد تعافى من إصابته، وشارك بشكل طبيعي، في تدريبات اليوم الأحد.
بونا يُغيب عن صفوف بايرن، مُنذ السابع من نوفمبر الجاري، بعد إصابته في مباراة الكلاسيكو ضد بوروسيا دورتموند، حيث كان يُعاني من إصابة عضلية.
عودة سار، بمثابة نبأ جيد لـ هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، حيث يستطيع صاحب الـ"28" عامًا اللعب في أكثر من مركز، بجانب وسط الميدان، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.
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