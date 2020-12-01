رابط بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويتواجد بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في المجموعة الأولى رفقة لوكوموتيف موسكو الروسي، وسالزبورج النمساوي. ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة “12 نقطة”، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد خمس نقاط. تشكيلة بايرن ميونخ وأتلتيكو المتوقعة لمباراة اليوم وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيلعب البايرن بلاعبيه البدلاء بعد تأكد تأهله لدور ثمن النهائي، بينما سيلعب الروخيبلانكوس على الفوز بنقاط المباراة الثلاث. وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة كالتالي : حراسة المرمى : نوبل خط الدفاع : سار، سولي، ألابا، لوكاس هيرنانديز خط الوسط : خافي هيرنانديز، موسيالا، مولر خط الهجوم : شوبو موتينج، كوستا، ساني بينما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي : حراسة المرمى : أوبلاك خط الدفاع : هيرموسو، خيمينيز، سافيتش خط الوسط : كوكي، كاراسكو، تريبيير، كوكي، يورينتي، ساؤول خط الهجوم : جواو فيليكس، أنخيل كوريا

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