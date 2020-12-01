يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر في نصف نهائي كأس مصر

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الثلاثاء 1/12/2020 يقوم فريق نادي الأهلي الاستعداد لمباراة النصف النهائي لكأس مصر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، حيث يتم عقد المباراة في مدينة السويس على ملعب السويس الحديث، حيث تعتبر مباراة هامة للفريقين، حيث سيلعب فريق الأهلي غداً بروح عالية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا وانتصاره على فريق نادي الزمالك، حيث انتهتالمباراة بفارق هدفين مقابل هدف الذي سجله الزمالك في الشوط الأول للمباراة، ويسعى فريق الاتحاد السكندري بالفوز على النادي الأحمر للتأهل لنهائي كأس مصر، وذلك بعد التأهل للنصف النهائي بعد فوزه على فريق أسوان ليتأهل من الربع النهائي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر.
كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر،تعرض مباراة الأهلى والاتحاد السكندري للصعود للدور النهائي لكأس مصر على شاشة التلفزيون عبر قناة أون تايم سبورت، على أن يتم بدء المباراة يوم الثلاثاء غداً والذي يوافق 1 من ديسمبر، حيث تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر.
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