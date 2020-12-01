ممر شرفي من الاتحاد السكندري للاعبي الأهلي

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، حرصوا على إقامة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر. الفريقين في نصف نهائي كأس مصر. وأقام لاعبو الاتحاد ممرا شرفيا للاعبي الأهلي، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف. ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد الجيش بالسويس، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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