بث مباشر | شاهد الاهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2020/2019.

يستضيف ملعب السويس الجديد لقاء الاهلي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.

تبث المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، معلق قنوات بين سبورت السابق، والذي يعود للتعليق على مباريات الاهلي الهامة بعد فترة من الغياب.

يدخل الاهلي مباراة اليوم أمام الفريق الملقب بزعيم الثغر، بمعنويات عالية بعد التتويج التاريخي بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي استضافه ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضية 27 نوفمبر 2020 التاريخ الذي لن ينساه كل اهلاوي.

وترشح نادي الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر هذا العام بعدما حول تأخره بهدف أمام المقاولون العرب إلى فوز مثير 1/2 في الدقائق الأخيرة بقيادة خالد قمر.

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