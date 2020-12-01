سوق الانتقالات | برشلونة يقتحم صراع التعاقد مع إيرلينج هالاند

يعتبر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني “إيرلينج هالاند” أحد أبرز المواهب الذين ينتظرهم مستقبل واعد في كرة القدم، ما جعل الصراع يشتد بين أندية أوروبا الكبرى على صاحب جائزة الفتى الذهبي لعام 2020.

ويحطم إيرلينج هالاند الأرقام القياسية كل أسبوع وتولي أكبر الأندية في أوروبا اهتمامًا بالحصول على خدماته بأسرع وقت، ابرزها “ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ”، قبل ان يقتحم نادي برشلونة الصراع.

وبحسب الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة يراقب مستقبل المهاجم النرويجي، وكذا نفس الأمر أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويضيف صحفي السكاي سبورتس: “كلهم يعتقدون أن هالاند لديه كل شيء ليصبح أفضل رقم 9 في اللعبة على مدار العقد المقبل”.

ومع ذلك، يدرك برشلونة أنه لا يمكنه التوقيع في الوقت الحالي بسبب الوضع المالي للنادي اذ تشير التقارير إلى أن دورتموند يريد ما يصل إلى 100 مليون يورو من أجل هالاند، وهو مبلغ لا يمكن للنادي الكتالوني أن يدفعه في الوقت الحالي ما لم يقم ببيع عدد محترم من اللاعبين.

..