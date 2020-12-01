أخبار برشلونة| خوان لابورتا: القرار الأفضل من روبياليس هو ألا تلعب إسبانيا في كامب نو!

أعلن خوان لابورتا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة في 24 يناير، وأصدر بيانًا مثيرًا للجدل بشأن ما إذا كان سيرحب بمباريات المنتخب الإسباني على ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة.

وأقر رئيس برشلونة السابق بأن إسبانيا قد لا يتم استقبالها بشكل جيد في المدينة وأوضح أن هناك أماكن أخرى حظيت فيها لاروخا بدعم أفضل على مر السنين من كاتالونيا.

وقال لابورتا بهذا الشأن: “رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، شخص ذكي يعرف أن أفضل شيء للمنتخب الوطني هو اللعب حيث يحظى بمزيد من الدعم، كما هو الحال في إشبيلية أو فالنسيا أو مدريد”.

وأضاف: “وربما هنا في برشلونة ليس المكان الأنسب. أفضل قرار هو أن لا تلعب إسبانيا في الكامب نو لأن الظروف هنا ليست هي الأكثر إيجابية بالنسبة لهم للقيام بذلك”.

وشدد لابورتا، الذي أعرب علانية عن دعمه لحركة الاستقلال الكاتالونية في الماضي، على أن مجلس إدارته سيقبل جميع الآراء في حال انتخابهم في يناير.

وأشار لابورتا: “أنا لست على استعداد للدخول في جدل. أنا لا أتخلى عن ما أفكر به وأشعر به، لكن برشلونة يتمتع بعظمة القدرة على الدفاع عن حقوق كاتالونيا وفي نفس الوقت دمج واحترام الجميع”.

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