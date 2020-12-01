الامارات | الوحدة يواصل نزف النقاط ويتعادل مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواصل نزف النقاط ويتعادل مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الوحدة، نزف النقاط، وتعادل 1/1 مع الظفرة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم. وكان الظفرة، البادىء بالتسجيل عن طريق الأردني، ياسين البخيت"43"، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. ونجح البديل، الكونغولي، مبوكو، في إدراك التعادل"51". وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد الظفرة للنقطة 11. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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