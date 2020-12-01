شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري بعد قليل، في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - رامي ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.