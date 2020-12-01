شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الطيب موهبة أسوان ينضم إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة نادي بيراميدز في التعاقد مع موهبة نادي أسوان، اللاعب كريم الطيب، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني مع رئيس نادي أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة.

ويعتبر كريم الطيب أحد أهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية في الموسم الماضي وقدم مستويات قوية جعلته هدفا لعديد الأندية.

وعبر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بإتمام التعاقد مع اللاعب، لما يمتلكه من مقومات تساعده على التألق في الكرة المصرية.