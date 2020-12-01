شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل عبد الشافي عن العودة لمباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد اسامه، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان الاشعة والفحوصات التي اجراها محمد عبدالشافي، اثبتت تخلصه من الامه نهائياً.
وأشار الطبيب، انه من الناحية الطبية، لايفصل عبدالشافي، عن العودة للمشاركة في المباريات، سوي عشرة أيام فقط.
ويؤدي عبدالشافي، برنامج تأهيلي مكثف تحت اشراف الدكتور عمرو المطراوي، اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أيام تفصل عبد الشافي عن العودة لمباريات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.