الأهلي.. حبة فوق حبة تحت

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ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مرتين في الجولتين الأولى والثانية على الباطن والوحدة بنتيجة 1-0، قبل أن يتعثر في الجولة الثالثة أمام جاره الاتحاد ويخسر 0-2.وفي الجولة الرابعة فاز على العين 4-3، وعاد ليتعادل في الخامسة مع الشباب 2-2.
وفي الجولة السادسة الماضية فاز على الفيصلي 2-1 في مباراة كان فيها الأخير قريبا من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.
ولم يخسر الأهلي خلال الجولات الماضية على أرضه، فقد استطاع الفوز على الوحدة والفيصلي وتعادل أمام الشباب.
من جهة أخرى عاود الفريق تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني فلادان ميلويفتش للاعبين عقب الفوز على الفيصلي، حيث بدأ فتح ملف مواجهة ضمك في الجولة السابعة للدوري.
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