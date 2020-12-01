باخ المرشح الوحيد لرئاسة الأولمبية الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة اللجنة المقررة في مارس المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته لجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية في لوزان أمس.

وبموجب هذا الإعلان، فإن إعادة انتخاب باخ (66 عاما) لرئاسة اللجنة في أثينا ربيع العام المقبل ستكون مجرد تحصيل حاصل.

غير أن باخ لن يبدأ فترة ولايته الثانية قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، والتي ستقام في الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.

يشار إلى أن البطل الأولمبي السابق في رياضة المبارزة في عام 1976، يترأس اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2013، وقد جاء باخ خلفا للبلجيكي جاك روج.

وتم تقليص فترة الولاية الثانية إلى أربعة أعوام لتنتهي في عام 2025.