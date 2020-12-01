شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الاتحاد .. مروان محسن وجيرالدو يقودان هجوم الأحمر أمام سيد البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري بعد قليل، في نصف نهائي كأس مصر. وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - رامي ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

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